Водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре

Вечером 11 февраля на 157 км автодороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Тойота Корона» и «Тойота Лэнд Крузер».
В результате аварии погибли 25-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» и 16-летний пассажир этого транспортного средства.
Пострадавшие водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» и четырехлетний пассажир доставлены в медицинское учреждение.
Прокуратура Комсомольского района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.