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Водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольском районе прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Источник: РИА "Новости"

Вечером 11 февраля на 157 км автодороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Тойота Корона» и «Тойота Лэнд Крузер».

В результате аварии погибли 25-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» и 16-летний пассажир этого транспортного средства.

Пострадавшие водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» и четырехлетний пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Комсомольского района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Прокуратура