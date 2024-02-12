Водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольском районе прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.