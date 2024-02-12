Первый в мире человек умер от нового вируса

Заражения «Аляскинской оспой» подтверждены только у шести человек, все они были зафиксированы в районе Фэрбенкса. Все они произошли в результате контакта с животными. На наличие AKPV проверили мелких млекопитающих, его обнаружили в основном у красных полевок и белок. Поскольку случаев заражения очень мало, эпидемиологи не знают точно, как люди могут заразиться вирусом. Роджерс полагает, что вирус, скорее всего, передается при прямом контакте с инфицированным животным.