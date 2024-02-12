Массовое отравление в Дальнереченске: уголовное дело на контроле главы следкома

По версии следствия, с 5 по 10 февраля в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение доставлены более 20 посетителей кафе. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.