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МО РФ сообщило о срыве пяти попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за прошедшие сутки сорвали пять попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях южнодонецкого направления. Потери противника за сутки составили до 150 военнослужащих и три автомобиля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
Источник: РИА "Новости"

«В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию на передовых позициях в районах Ровнополя, Луговского и Червоного. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 3 автомобиля», — рассказал начальник пресс-центра.

Он уточнил, что также ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Ровнополя. Уничтожено два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов, и два пункта управления беспилотниками.