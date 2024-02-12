МО РФ сообщило о срыве пяти попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Он уточнил, что также ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Ровнополя. Уничтожено два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов, и два пункта управления беспилотниками.