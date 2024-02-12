Государству возвращены земли в Алматы на сумму 700 млн тенге

В 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова.
АО «СПК Алматы» в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий.
Вместо здания площадью 3500 кв.м юридическое лицо возвело техническое помещение в 22 кв.м. и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге.
При этом, на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно-значимой пользы для населения и города.
По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными (не вступило в законную силу).
В другом случае, в этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения, местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена.
По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству.
Рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге.