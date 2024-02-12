В Ангарске инспекторы ДПС остановили нарушителя стрельбой по колесам

К преследованию подключился еще один экипаж ДПС. Выехав на загородную трассу, полицейские предупредили лихача о применении огнестрельного оружия для остановки. Убедившись, что нет угрозы другим автомобилистам, стражи порядка произвели несколько выстрелов, повреждив оба задних и переднее левое колесо машины. Никто из людей не пострадал.