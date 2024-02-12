В Ангарске инспекторы ДПС остановили нарушителя стрельбой по колесам

В Анграске во время ночного патрулирования улиц полицейские заметили иномарку, водитель которой проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы отправились за нарушителем и многократно подавали сигналы об остановке, мужчина за рулем Toyota Corolla пытался скрыться, создавал угрозу другим участникам движения.
К преследованию подключился еще один экипаж ДПС. Выехав на загородную трассу, полицейские предупредили лихача о применении огнестрельного оружия для остановки. Убедившись, что нет угрозы другим автомобилистам, стражи порядка произвели несколько выстрелов, повреждив оба задних и переднее левое колесо машины. Никто из людей не пострадал.
После непродолжительной погони правоохранители блокировали автомобиль и задержали нарушителя. Им оказался 26-летний ангарчанин. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян.
Напомним, что ранее ночью в Заларинском районе Иркутской области внимание экипажа ДПС привлек Honda CR-V. Инспекторы попытались остановить иномарку, однако водитель проигнорировал попытался скрыться. Спустя несколько минут преследования кроссовер правонарушителя забуксовал в сугробе.