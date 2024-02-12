Опасными медицинскими отходами незаконно загрязняли Костанай

При проверке прокуроры выяснили, что частная фирма, которая выиграла семь тендеров на вывоз и утилизацию опасных медицинских отходов, нарушила условия договора. Завод по переработке мусора, принадлежащий компании, находится в пригороде Астаны. Из-за большого расстояния компания решила не вывозить отходы на свой объект каждые три дня, как предусмотрено законом, а нелегально хранить их на складе в Костанае.