Сегодня в суде по делу палача Хатыни Катрюка начнется допрос свидетелей

Верховный суд Беларуси 8 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела по статье «Геноцид» в отношении умершего в 2015 году в Канаде Катрюка, который во время Великой Отечественной войны состоял в 118 карательном батальоне, проводившем операции на оккупированной территории БССР.