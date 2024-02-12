Сегодня в суде по делу палача Хатыни Катрюка начнется допрос свидетелей

МИНСК, 12 фев — Sputnik. В суде по делу нацистского карателя Владимира Катрюка 12 февраля начнется допрос свидетелей.
Верховный суд Беларуси 8 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела по статье «Геноцид» в отношении умершего в 2015 году в Канаде Катрюка, который во время Великой Отечественной войны состоял в 118 карательном батальоне, проводившем операции на оккупированной территории БССР.
«12 февраля в суде начнется допрос свидетелей по делу», — сообщили Sputnik в Верховном суде Беларуси.
Всего по данному уголовному делу проходит около 50 свидетелей.
Дело о геноциде
Два с половиной года назад Генеральная прокуратура Беларуси приступила к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в деле уже более 500 томов.
Почти все послевоенные дела нацистских преступников рассекречены в Беларуси. В отдельное уголовное производство выделено дело нацистского преступника Владимира Катрюка, который умер в Канаде в 2015 году. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье геноцид.
В Беларуси было принято законодательство о том, что можно судить умерших лиц за преступления, которые не имеют сроков давности. Судебный процесс по делу карателя Катрюка идет в открытом формате.