Премьер Молдавии рассказал о найденном на границе с Украиной беспилотнике

Обломки беспилотника, которые нашли на границе Молдавии с Украиной, не несут угрозы для местных жителей. Об этом молдавский премьер-министр Дорин Речан написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Речан также заявил, что по данному инциденту проводят расследование. Он заверил, что власти обеспечивают общественную безопасность, а для местных жителей нет никаких рисков.
Накануне обломки беспилотника типа Shahed нашли на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты.
В конце декабря 2023 года оперативное командование польской армии сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной.
Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство республики, якобы была российской. Однако он не привел никаких доказательств своих слов.