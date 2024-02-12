Дело о хищениях в «Казкоммерцбанке»: изъято имущество на 45 миллиардов

В рассылаемом сообщении за 12 февраля 2024 года отмечено, Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации.