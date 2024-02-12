В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие

«По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автобусом Neoplan 1116 Cityliner, не учёл скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидываем в кювет», — говорится в сообщении.