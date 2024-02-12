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В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие

Автобус Донецк — Москва наехал на опору ЛЭП и упал в кювет, пострадали 6 человек.
Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Шесть человек получили травмы в опрокинувшемся под Воронежем автобусе, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

Авария произошла в 22.20 мск воскресенья на 539-м километре трассы «М-4 Дон».

«По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автобусом Neoplan 1116 Cityliner, не учёл скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидываем в кювет», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса в возрасте от 31 до 63 лет.

«Установлено, что автобус следовал по маршруту “Донецк — Москва”, в нем находилось 40 пассажиров и 2 водителя, всех полицейские отправили к пункту назначения на попутных транспортных средствах», — информирует полиция.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.