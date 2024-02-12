Хабаровчанка спрятала наркотики в лечо, пытаясь передать их в Благовещенск

Хабаровчанку будут судить за попытку сбыта наркотиков, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Летом 2022 года женщина вступила в группу, которая зан6ималась распространением наркотиков, чтобы продавать запрещенные вещества средства на территории Хабаровского края и Амурской области.
В марте прошлого года, находясь ЕАО, она совместно с другой участницей группы получила 532 грамма наркотиков. Их они перевезли к себе домой в Хабаровск, часть из них они «замаскировали» в консервированную банку лечо и передали в дорожной сумке незнающему об этом водителю автобуса «Хабаровск — Благовещенск».
«Первый заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы г. Хабаровска. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело рассматривает Индустриальный районный суд Хабаровска.
В отношении двух соучастников преступления уголовные дела рассматриваются в суде.