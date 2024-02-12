Хабаровчанка спрятала наркотики в лечо, пытаясь передать их в Благовещенск

В марте прошлого года, находясь ЕАО, она совместно с другой участницей группы получила 532 грамма наркотиков. Их они перевезли к себе домой в Хабаровск, часть из них они «замаскировали» в консервированную банку лечо и передали в дорожной сумке незнающему об этом водителю автобуса «Хабаровск — Благовещенск».