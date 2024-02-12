Суд в Москве арестовал экс-гендиректора шахт «Обуховская» и «Донской антрацит»

Уголовное дело в рамках расследования которого арестован господин Азаров, было возбуждено еще весной 2021 года. Речь в нем может идти о зависших на счетах DTEK Trading SA $146,6 млн. Как считает следствие, по вине именно Дениса Азарова часть денег за поставлявшийся иностранной фирме с июня 2015 по март 2022 года уголь не вернулась в Россию.



Ранее АО «Шахтоуправление “Обуховская”» и АО «Донской антрацит» принадлежали украинской ДТЭК Рината Ахметова (ДТЭК приобрела их в 2012 году). Он владел активами через компанию SKM Holdings Limited. В мае 2022 года стало известно, что обе донские угледобывающие компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.



Денис Азаров руководил угледобывающими компаниями ровно год — с июня 2022 по июнь 2023 года.



Сергей Иванов.