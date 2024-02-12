Массовые задержания руководителей и должностных лиц ЦОНов провели силовики в Таразе

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в регионе пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент, которые на протяжении длительного времени занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.