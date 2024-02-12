Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале многоэтажки (фото)

«Известно, что каракурт является одним из самых ядовитых пауков в мире, и его присутствие в жилой зоне может представлять угрозу для здоровья и безопасности населения. На данный момент нам неизвестно, как каракурт попал в подвал и сколько их может быть еще в окрестностях. Этот факт вызывает серьезные опасения среди местных жителей и требует немедленного вмешательства специалистов. Мы просим предоставить нам экологическую помощь и разработать план действий по их эффективному устранению», — пожаловался житель дома.