Рабочему зажевало руку в бетономешалке на стройке «Театральной» в Петербурге

Ранее spb.kp.ru писал, что лифт раздавил голову электрика в отеле в Петербурге. По предварительным данным, мужчина обронил полотенце и попытался его поднять, пока двери кабины не закрылись. Однако сделать этого не успел. Расследованием дела занимаются в Следственном комитете.