Рабочему зажевало руку в бетономешалке на стройке «Театральной» в Петербурге

Несчастный случай произошел на строительной площадке станции метро «Театральная» в Петербурге. Там 28-летнему рабочему зажевало руку в бетономешалке. Сначала сотрудника доставили в травмпункт, но после медики решили госпитализировать пострадавшего. Инцидент случился вечером 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».
— Сотрудник «МССС», электрослесарь-монтажник, получил травму левой кисти при производстве бетонных работ. Проводится расследование причин несчастного случая, — уточнили в пресс-службе.
Ранее spb.kp.ru писал, что лифт раздавил голову электрика в отеле в Петербурге. По предварительным данным, мужчина обронил полотенце и попытался его поднять, пока двери кабины не закрылись. Однако сделать этого не успел. Расследованием дела занимаются в Следственном комитете.