«Видишь, я над тобой издеваюсь»: под Ростовом мужчина снял на видео, как унижает трехлетнюю дочь невесты

В Ростовской области в местных пабликах появилось жестокое видео. Автор кадров хватает за шиворот маленькую девочку и швыряет на пол.
— Видишь, как мать тебя не забрала? Воот… Видишь, ты упала, — комментирует мужчина свои действия.
В это время малышка стоит на коленях и отчаянно плачет.
— Я над тобой издеваюсь, я — мразь, — продолжает мучитель.
Короткий ролик поднял волну возмущений у жителей города.
СНЯЛ ВИДЕО ДЛЯ МАТЕРИ ДЕВОЧКИ.
Выяснилось, что унижал девочку 29-летний сожитель и жених ее 26-летней матери. Ее знакомая Виктория рассказала, что та ушла на встречу с подругами и оставила трехлетнюю дочь на попечение любовника. Во время прогулки женщина получила от сожителя видео с девочкой. Судя по всему, таким образом мужчина хотел заставить невесту быстрее вернуться домой.
Мать девочки переслала видео соседке.
— Соседка прекрасно знает родного папу малышки и отправила ему ролик, — рассказывает.
Отец тут же помчался за ребенком. Его близкие распространили кадры по местным пабликам.
УЗАКОНИЛИ ОТНОШЕНИЯ.
— Сделали это для того, чтобы опека была в курсе. Отец хочет, чтобы дочь жила с ним, но экс-жена против, — продолжает Виктория.
По словам источника в правоохранительных органах, через пару дней после инцидента мать девочки узаконила отношения с сожителем.
— Мы все очень переживаем за девочку. Она такая маленькая, щупленькая, выглядит на полтора года. Ребенок запуган, замкнут. Ее отец намерен сделать все возможное, чтобы лишить мать родительских прав. Он уверен, что дочери в той семье грозит опасность.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту публикации видео. По ее результатам будут приняты меры реагирования.