«Видишь, я над тобой издеваюсь»: под Ростовом мужчина снял на видео, как унижает трехлетнюю дочь невесты

Выяснилось, что унижал девочку 29-летний сожитель и жених ее 26-летней матери. Ее знакомая Виктория рассказала, что та ушла на встречу с подругами и оставила трехлетнюю дочь на попечение любовника. Во время прогулки женщина получила от сожителя видео с девочкой. Судя по всему, таким образом мужчина хотел заставить невесту быстрее вернуться домой.