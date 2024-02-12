Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Мужчина погиб на электростолбе в Алматы

12 февраля 2024 года в Алматы произошел несчастный случай. В Медеуском районе на электрическом столбе скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Информацию о трагедии прокомментировали в пресс-службе АО «Алатау Жарык Компаниясы».

«Днем 12 февраля 2024 года Медеуском районе Алматы возле жилого дома произошел несчастный случай». Пресс-служба АО «АЖК».

Установлено, что опора на которой скончался мужчина (ВЛ-0,4кВ), не обслуживается работниками АО «АЖК».

«Электроустановка находится на балансе акимата Медеуского района».Пресс-служба АО «АЖК».

Также сказано, что ведется расследование.

В конце 2023 года в городе произошла аналогичная трагедия. 12 октября 2023 года в Турксибском районе на электроопоре заживо сгорел мужчина.

несчастный случай