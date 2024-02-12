В Краснодаре задержали серийного мошенника, который «заработал» 400 тысяч дистанционно

По их словам, они нашли по объявлению в Сети мастера по изготовлению металлических конструкций. После заключения сделки и перевода денег за услуги, мошенник прекратил всякое общение, не выполнив свои обязательства. Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составила более 400 000 рублей.
Правоохранители выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 39-летнего местного жителя задержали на одной из улиц краевого центра. Выяснилось, что мошенник потратил полученные деньги на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет заключения.