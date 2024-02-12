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В МЧС Новосибирска рассказали подробности о пожаре на Дуси Ковальчук

В Новосибирске сотрудники МЧС тушат пожар в квартире на 12 этаже дома № 238 по улице Дуси Ковальчук.
Источник: соцсети

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурному в 18:11, уже через четыре минуты пожарные прибыли на место. Самостоятельно с 12 этажа эвакуировались 7 человек, включая 2 детей. Информация о пострадавших отсутствует.

В квартире загорелись домашние вещи. Открытый огонь удалось ликвидировать на площади 18 квадратных метров.

В тушении было задействовано 25 человек и 7 единиц техники.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что двое мужчин погибли в Новосибирске из-за непотушенной сигареты.

МЧС
пожары