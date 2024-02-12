В МЧС Новосибирска рассказали подробности о пожаре на Дуси Ковальчук

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурному в 18:11, уже через четыре минуты пожарные прибыли на место. Самостоятельно с 12 этажа эвакуировались 7 человек, включая 2 детей. Информация о пострадавших отсутствует.
В квартире загорелись домашние вещи. Открытый огонь удалось ликвидировать на площади 18 квадратных метров.
В тушении было задействовано 25 человек и 7 единиц техники.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что двое мужчин погибли в Новосибирске из-за непотушенной сигареты.