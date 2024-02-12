Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался

В Управздраве отметили, что еще одного взрослого пациента и ребенка выписали из больницы.

В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв из-за которого часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась. В результате взрыва и обрушения здания два человека погибли.