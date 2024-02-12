В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду», — говорится в сообщении.