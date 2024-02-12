В Нижнем Тагиле завели дело после нападения бездомных собак на школьницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения на школьницу стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
По данным ведомства, утром 10 февраля у дома по улице Металлургов стая бродячих собак напала на девочку, на помощь ребенку пришла прохожая, которая отогнала животных.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду», — говорится в сообщении.
Как ранее уточняли РИА Новости в мэрии Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории отправили профильным специалистам. Расследование уголовного дела по инциденту поставлено на контроль в СК РФ.