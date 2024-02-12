В Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании

По данным российских СМИ, инцидент произошел 1 февраля на улице Автозаводская в Москве. 31-летний гражданин Узбекистана напал на незнакомую ему женщину у лифта в подъезде, изнасиловал ее и совершил «иные действия сексуального характера». После этого он сбежал.