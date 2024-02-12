Стали известны подробности нападения на работников скорой помощи

Известно, что 33-летний фигурант страдает психическим расстройством около 10 лет. Незадолго до инцидента, 6 февраля, его выписали из учреждения здравоохранения, однако, как выяснилось, лучше пациенту не стало. В итоге его решили вновь госпитализировать в психиатрическую клинику. Медики прибыли по вызову и попытались мирно уговорить мужчину пойти с ними, а тот бросился на прибывших с топором и нанес бригаде не менее 20 ударов топором в область головы и лиц. На крики медперсонала выбежал отец фигуранта, он повалил сына на пол и выбил топор из рук. Двое пострадавших медиков выбежали к машине, а их водитель позвонил в милицию.