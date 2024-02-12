Прокуратура назвала причину обрушения крыши детского сада под Челябинском

В Сосновском районе прокуратура выявила причину обрушения крыши детского сада в поселке Красное поле. Это произошло из-за бездействия чиновников. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, виновникам внесено представление об устранении нарушений закона.
— Проверка показала, что обрушение явилось следствием непринятия администрацией Сосновского муниципального района мер по своевременной очистке кровли здания детского сада от снежных и ледяных образований, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Обрушение кровли произошло в новогодние праздники. При этом помещения детского сада повреждены не были. После происшествия в здании провели ремонт. Сейчас детсад работает в штатном режиме.