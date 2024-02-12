Дети устроили пожар и попали в больницу в городе Конаев

«Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 18:35. До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения доставлены в больницу города Конаев. Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них восемь детей», — отмечается в сообщении ДЧС Алматинской области.