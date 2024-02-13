В Ростове врачи спасли жизнь девочке, упавшей с высоты многоэтажки.

Информацию об этом опубликовали 12 февраля в региональном Минздраве.
В больницу без сознания доставили 14-летнюю девочку. Выяснилось, что она упала с 16-го этажа. Когда состояние подростка стабилизировалось, ее стали готовить к трудной операции. У пострадавшей были серьезные переломы.
— Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно, — сообщил хирург-травматолог-ортопед Никита Лущенков.
К счастью, операция прошла успешно. Кости голени укрепили винтами и пластинами. Кости таза соединяли аппаратом наружной фиксации. Примерно через два месяца снимут металлоконструкции. Тогда наступит этап реабилитации. Девочка-подросток начнет постепенно самостоятельно ходить.