Хабаровчан атаковали ложными сообщениями о массовых терактах в школах

По российским городам прокатилась волна ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях. Посты с практически идентичной информацией заполонили социальные сети жителей Алтая, Саратова, Владивостока и Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вместе с тем, все подобные сообщения — фейк. И, по неподтвержденной информации, за их рассылкой стоят украинские спецслужбы.
— Данные сообщения и фото являются фейками. С ними работают все службы, в том числе служба безопасности. Всем руководителям отправлены инструкции по работе с родителями и детьми. Наша задача — разъяснить детям о недопустимости подписки на сайты и каналы, рассылаемые в сообщениях, сохранять спокойствие и бдительность. Цель противника достигается тогда, когда начинается паника. Это необходимо помнить и не поддаваться запугиванию, — прокомментировали в управлении образования Хабаровска.
Как уточнили в управлении образования, в школах города усилили меры безопасности. При необходимости, гражданам рекомендуют связаться с классным руководителем, директором, специалистами управления образования: +7 (4212)55−67−71, +7 (4212)55−68−03.