Хабаровчан атаковали ложными сообщениями о массовых терактах в школах

— Данные сообщения и фото являются фейками. С ними работают все службы, в том числе служба безопасности. Всем руководителям отправлены инструкции по работе с родителями и детьми. Наша задача — разъяснить детям о недопустимости подписки на сайты и каналы, рассылаемые в сообщениях, сохранять спокойствие и бдительность. Цель противника достигается тогда, когда начинается паника. Это необходимо помнить и не поддаваться запугиванию, — прокомментировали в управлении образования Хабаровска.