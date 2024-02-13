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Под Новосибирском членов ОПГ будут судить за попытку сбыть 7 кг наркотиков

Обвиняемые действовали на территории НСО и Кузбасса.

В Куйбышевский районный суд Новосибирской области направят уголовное дело в отношении 12 членов ОПГ, которых обвиняются в попытке сбыть более 7 кг наркотиков. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, с января по май 2023 года обвиняемые сбывали наркотики на территории Новосибирской и Кемеровской областей.

«В зависимости от роли и степени участия, обвиняемые забирали крупные партии наркотических средств, которые расфасовывали на более мелкие, развозили по регионам, где размещали их в тайники для сбыта потребителям», — говорится в сообщении ведомства.

При задержании у участников группы нашли более 7 кг героина и свыше 11 грамм метадона.

Напомним, в Новосибирске нелегальный мигрант готовил наркотики на съемной квартире.