Под Новосибирском членов ОПГ будут судить за попытку сбыть 7 кг наркотиков

В Куйбышевский районный суд Новосибирской области направят уголовное дело в отношении 12 членов ОПГ, которых обвиняются в попытке сбыть более 7 кг наркотиков. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, с января по май 2023 года обвиняемые сбывали наркотики на территории Новосибирской и Кемеровской областей.
«В зависимости от роли и степени участия, обвиняемые забирали крупные партии наркотических средств, которые расфасовывали на более мелкие, развозили по регионам, где размещали их в тайники для сбыта потребителям», — говорится в сообщении ведомства.
При задержании у участников группы нашли более 7 кг героина и свыше 11 грамм метадона.
Напомним, в Новосибирске нелегальный мигрант готовил наркотики на съемной квартире.