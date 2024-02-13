Угрозы нападения на школы проверят правоохранители Комсомольска-на-Амуре

Недавно в Telegram (18+) появился один канал, который очень быстро расхайпился за счет сарафанного радио. В соцсети публиковались, как минимум, неприятные посты с угрозами убийств, фотографиями оружия и откровенным психопатством. Информацию до правоохранительных органов дошла с помощью Екатерины Мизулиной, которая заинтересовалась информацией о нападении на образовательные учреждения Комсомольска-на-Амуре. Чиновница опубликовала пост в своем канале, в связи с чем правоохранители быстро узнали о ситуации, сообщает ИА AmurMedia.
На следующий день выяснилось, что событие — вброс пары школьников. Фоторафии были взяты из интернета, а угрозы и сообщения были беспочвенные.
Личности «хулиганов» немного размыты, так как разные источники предоставляют разную информацию. В одних пишут, что главные админы каналов были парень с девушкой. Хотя в других это два парня, которые уже извиняются перед городом, наказанные неким «Сальвиусом», их богом.
Волна таких сообщений, как выяснилось, прокатилась по всей стране. В списке Хабаровск, Екатеринбург, Уссурийск, Новомосковск, Евпатория, Барнаул, Батайск и другие. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила ограничить публикации в СМИ и телеграм-каналах, посвященные нападениям на школы. Об этом она заявила на встрече со студентами в Екатеринбурге. Ранее, напомнила глава «Лиги безопасного интернета», появлялась информация о том, что Украина готовит провокации с угрозами нападений на образовательные учреждения в РФ.
— В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины, — уточнила в посте Мизулина, предложив Telegram подумать над возможностью блокировки таких каналов по ID аккаунта и номеру телефона. Так будет меньше зеркал каналов, которые появляются сразу после блокировки первого, объяснила общественница.
Напомним, что в 2022 году по Дальнему Востоку и многим городам России прокатились волны телефонного терроризма. В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре поступали анонимные сообщения о заминированных школах и институтов. Не миновали угрозы и административные учреждения.