Угрозы нападения на школы проверят правоохранители Комсомольска-на-Амуре

Недавно в Telegram (18+) появился один канал, который очень быстро расхайпился за счет сарафанного радио. В соцсети публиковались, как минимум, неприятные посты с угрозами убийств, фотографиями оружия и откровенным психопатством. Информацию до правоохранительных органов дошла с помощью Екатерины Мизулиной, которая заинтересовалась информацией о нападении на образовательные учреждения Комсомольска-на-Амуре. Чиновница опубликовала пост в своем канале, в связи с чем правоохранители быстро узнали о ситуации, сообщает ИА AmurMedia.

Личности «хулиганов» немного размыты, так как разные источники предоставляют разную информацию. В одних пишут, что главные админы каналов были парень с девушкой. Хотя в других это два парня, которые уже извиняются перед городом, наказанные неким «Сальвиусом», их богом.

Волна таких сообщений, как выяснилось, прокатилась по всей стране. В списке Хабаровск, Екатеринбург, Уссурийск, Новомосковск, Евпатория, Барнаул, Батайск и другие. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила ограничить публикации в СМИ и телеграм-каналах, посвященные нападениям на школы. Об этом она заявила на встрече со студентами в Екатеринбурге. Ранее, напомнила глава «Лиги безопасного интернета», появлялась информация о том, что Украина готовит провокации с угрозами нападений на образовательные учреждения в РФ.

— В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины, — уточнила в посте Мизулина, предложив Telegram подумать над возможностью блокировки таких каналов по ID аккаунта и номеру телефона. Так будет меньше зеркал каналов, которые появляются сразу после блокировки первого, объяснила общественница.

Глава «Лиги безопасного интернета» уверена, что необходимо проверять все сообщения, если даже они кажутся фейковыми. Также она подчеркнула, что сейчас гражданам необходимо быть бдительными и сообщать о подобных сообщениях в полицию. После того как учебными заведениями было получено сообщение, незамедлительно были вызваны экстренные службы. Исходя из того, что в этот раз угрозы получили много школ по всей стране, об учебном процессе можно не задумываться. У кинологов и других спецподразделений работы будет предостаточно.