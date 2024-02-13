В Ирбите прощаются с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

В Ирбите 13 февраля пройдет церемония прощания с местным жителем Олегом Жиляковым, погибшим в зоне специальной военной операции. Олег закончил местную школу № 3, а затем Ирбитский мотоциклетный техникум, прошел через армейскую службу, затем много лет жил и работал в Екатеринбурге. На СВО он отправился в 2023 году, рассказал на своей странице в «ВК» глава Ирбита Николай Юдин.