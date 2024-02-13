Подросток рассылал сообщения о терроризме в Карагандинской области

Выяснилось, что 13-летний житель города Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием «Очищение Караганды».
После стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.
В настоящее время данная группа в Telegram удалена.
Сотрудниками полиции проверяется информация о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом.
Органами полиции будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб. Родители школьника будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный распространяет угрозы о расправе над школьниками в Караганде.