Подросток рассылал сообщения о терроризме в Карагандинской области

В результате проведенных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП области установлен и задержан администратор группы в Telegram-канале и автор рассылок о расстреле школьников в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.