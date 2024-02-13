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Подросток рассылал сообщения о терроризме в Карагандинской области

В результате проведенных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП области установлен и задержан администратор группы в Telegram-канале и автор рассылок о расстреле школьников в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что 13-летний житель города Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием «Очищение Караганды».

После стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.

В настоящее время данная группа в Telegram удалена.

Сотрудниками полиции проверяется информация о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом.

Органами полиции будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб. Родители школьника будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный распространяет угрозы о расправе над школьниками в Караганде.