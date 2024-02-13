Свердловчан обвиняют в убийстве мужчины, которого сбросили с балкона

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, между обвиняемыми, которые были в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт в квартире дома на улице Кировградской.
Мужчина 1994 года рождения сначала избил потерпевшего, а затем при помощи второго скинул его с балкона третьего этажа. Потерпевший погиб на месте в результате травматического шока, последовавшего в результате закрытой травмы грудной клетки.
«МК-Урал» ранее писал, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал двух подростков виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Инцидент произошел 6 июня 2023 года.
Подростки — юноша и девушка 2006 года рождения — насмерть забили мужчину 1978 года рождения. Преступление произошло на остановке «Библиотека» на Уралмаше.