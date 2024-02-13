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В зоне СВО погиб тольяттинский учитель

При выполнении воинского долга погиб преподаватель ОБЖ Тольяттинского машиностроительного колледжа Игорь Краснов. Об этом сообщили члены тольяттинского филиала общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«При выполнении воинского долга погиб наш друг, преподаватель ОБЖ Тольяттинского машиностроительного колледжа, руководитель турклуба Турклуб “Штурман” Игорь Геннадьевич Краснов. Выражаем соболезнования семье погибшего. Светлая память Игорю», — прокомментировали члены организации.