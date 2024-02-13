«При выполнении воинского долга погиб наш друг, преподаватель ОБЖ Тольяттинского машиностроительного колледжа, руководитель турклуба Турклуб “Штурман” Игорь Геннадьевич Краснов. Выражаем соболезнования семье погибшего. Светлая память Игорю», — прокомментировали члены организации.
В зоне СВО погиб тольяттинский учитель
При выполнении воинского долга погиб преподаватель ОБЖ Тольяттинского машиностроительного колледжа Игорь Краснов. Об этом сообщили члены тольяттинского филиала общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».