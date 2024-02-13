В зоне СВО погиб тольяттинский учитель

При выполнении воинского долга погиб преподаватель ОБЖ Тольяттинского машиностроительного колледжа Игорь Краснов. Об этом сообщили члены тольяттинского филиала общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».