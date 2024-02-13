В Лесосибирске курьер мошенников забрал полмиллиона у 90-летней женщины (видео)

В полиции сообщили, что в дежурную часть Лесосибирска позвонила 90-летняя женщина и сообщила, что ее обманули мошенники. Действовали злоумышленники по стандартной схеме — сначала пенсионерке позвонила ее «дочь», которая сообщила, что попала в ДТП. Бабушка собрала 500 тысяч рублей и передала их курьеру.
Позднее в дежурную часть позвонила еще одна пенсионерка — 70-летняя жительница Енисейска. Она отдала участнику преступной схемы 150 тысяч рублей, чтобы оказать помощь дочери, якобы попавшей в аварию.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий курьер был задержан сотрудниками уголовного розыска на въезде в Лесосибирск. Парень как раз возвращался с курьерского заказа на такси из Енисейска, при нем была обнаружена и изъята его “зарплата” в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
«Работу» молодой человек 2005 года рождения нашел в интернете. Заинтересовавшись предложением, он согласился выполнять указания работодателя: приезжать на адреса, брать деньги у пенсионеров и переводить их на банковские счета. Себе курьер оставлял некоторый процент от суммы похищенных финансовых средств. При этом молодой человек признался оперативникам, что прекрасно понимал, что совершает противоправные действия, помогая обманывать пожилых людей.
По данным фактам следователями полиции возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.