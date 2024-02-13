В Лесосибирске курьер мошенников забрал полмиллиона у 90-летней женщины (видео)

«Работу» молодой человек 2005 года рождения нашел в интернете. Заинтересовавшись предложением, он согласился выполнять указания работодателя: приезжать на адреса, брать деньги у пенсионеров и переводить их на банковские счета. Себе курьер оставлял некоторый процент от суммы похищенных финансовых средств. При этом молодой человек признался оперативникам, что прекрасно понимал, что совершает противоправные действия, помогая обманывать пожилых людей.