«Ударил семь раз»: в Новосибирске мужчина зарезал своего собутыльника

В Новосибирске застолье в Кировском районе закончилось убийством.
29 октября 2023 года, 47-летний мужчина пришел в гости к приятелю. Они сели за стол, выпили и начали о чем-то спорить. В итоге, гость схватил нож и ударил хозяина квартиры около 7 раз ножом.
— После этого он еще бил его по голове, телу руками и ногами. После этого хозяин квартиры умер, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
Полиция задержала подозреваемого и он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.
Сейчас дело передано в Кировский районный суд.