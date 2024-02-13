Белорусов предупредили о новом мошенничестве, связанном с врачами

Стало известно о новом мошенничестве, набирающем обороты в Беларуси, связанном с врачами. Подробнее об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, на Брестчине обратили внимание на новое мошенничество в отношении медиков. Для этого аферисты собирают в интернете открытые данные о работниках определенного медучреждения, а затем создают фейковые аккаунты в мессенджере, используя личную информацию и фото руководителя больницы или поликлиники. С этих аккаунтов мошенники начинают переписываться с медработниками на бытовые темы, а затем говорят связаться с якобы с представителем правоохранительных органов из-за возникших проблем.
Лжеправоохранитель дает указания: установить приложение удаленного доступа, сообщить реквизиты банковской карты или перевести сбережения на «защищенные» банковский счет.
— Аналогично злоумышленники могут создавать фейковые аккаунты и вести переписку от имени руководителя не только медучреждений, но и других предприятий и организаций, — предупредили в облисполкоме.