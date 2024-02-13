В Приморье жители двух сел жалуются на нападения тигров на собак

Очередная собака в Приморье погибла от лап хищника. Произошло все в Партизанском округе селе Молчановка, а рассказал обо все всем местный житель. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам приморца, в село пришла тигрица и в ночь на 13 февраля загрызла сторожевую овчарку во дворе дома на улице Центральная, 4. Но, судя по всему, хищница получила травму.
«Перепрыгивала через забор, видимо, порезалась. Кровь везде», — рассказывает автор видео.
Корреспондент «Комсомолки» связался с центром «Амурский тигр», где сказали, что охотнадзор уже выехал на место.
Ранее аналогичный случай произошел в поселке Слинкино. Местный житель услышал истошный лай псов, далее, по его словам, прямо на его глазах полосатый хищник выбежал со двора, а у будки остался растерзанный пес. Но специалисты охотнадзора не смогли подтвердить информацию, так как следов дикого зверя рядом не видно, да и раны у питомца не характерны для тигра, как известно, он давит своих жертв целясь в шею.