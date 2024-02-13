В Приморье жители двух сел жалуются на нападения тигров на собак

Ранее аналогичный случай произошел в поселке Слинкино. Местный житель услышал истошный лай псов, далее, по его словам, прямо на его глазах полосатый хищник выбежал со двора, а у будки остался растерзанный пес. Но специалисты охотнадзора не смогли подтвердить информацию, так как следов дикого зверя рядом не видно, да и раны у питомца не характерны для тигра, как известно, он давит своих жертв целясь в шею.