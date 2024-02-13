Жителя Ангарска осудили за татуировку с запрещенным символом

Житель Ангарска, находясь в исправительном учреждении за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой, продолжал показывать нацистский символ на плече. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
— Ангарский суд признал 42-летнего сибиряка виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — говорят в прокуратуре региона.
Кстати при назначении наказания суд учел, что мужчина спустя некоторое время удалил запрещенный символ.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Слюдянке мужчина заправлял зажигалку и устроил пожар в многоквартирном доме.