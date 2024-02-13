Школьница, изрезавшая подругу под Новосибирском, вернулась на учёбу

В Кудряшовском Новосибирской области 14-летняя школьница, которая обвиняется в покушении на убийство своей подруги, вернулась на учёбу. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил директор школы Максим Верёвкин.
Руководитель учреждения пояснил, что мама Алёны (имя изменено) попросила продолжить обучать девочку.
«Мы обучаем всех детей. Это наша обязанность. Она на заочной форме обучения, с учителями она не встречается. Учится удовлетворительно», — отметил он.
«Точно неизвестно из-за чего, но в полиции на допросе она заявила, что пошла на такой шаг из-за того, что Даша её красивее. Может позавидовала», — говорила родственница пострадавшей.
После покушения Даша, вся в крови, сумела вырваться и позвонить в 112. Спасатели с полицейскими нашли её в лесу в тяжелом состоянии. Сейчас она проходит реабилитацию дома.
Следователи СК возбудили на Алёну уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Сейчас расследование продолжается, девочка находится под домашним арестом. В октябре ей назначали психиатрическую экспертизу.