Костанайский суд отпустил диджея, убившего клиента клуба

Это происшествие случилось 29 мая прошлого года у караоке-бара JB в Костанае. Между диджеем по имени Ф. и пьяным клиентом клуба Ж. возник спор, который перерос в физическое столкновение. В результате драки Ф. нанес удар Ж. по лицу, в результате чего последний упал и ударился головой об асфальт. После этого Ж. был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, так и не придя в сознание.