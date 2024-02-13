Костанайский суд отпустил диджея, убившего клиента клуба

Это происшествие случилось 29 мая прошлого года у караоке-бара JB в Костанае. Между диджеем по имени Ф. и пьяным клиентом клуба Ж. возник спор, который перерос в физическое столкновение. В результате драки Ф. нанес удар Ж. по лицу, в результате чего последний упал и ударился головой об асфальт. После этого Ж. был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, так и не придя в сознание.
Прокурор на суде потребовал для Ф. 1,5 года лишения свободы за причинение смерти по неосторожности (согласно ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
Однако суд пришел к выводу о невиновности Ф. в совершении данного уголовного правонарушения согласно части 1 статьи 104 УК РК и оправдал его, установив отсутствие состава преступления в его действиях. Ф. также было признано право на компенсацию ущерба, вызванного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Суд решил, что Ф. действовал в рамках необходимой обороны, прерывая общественно-опасные действия Ж. и его друзей, направленные против охранника заведения и самого Ф.
Судья указал, что действия погибшего были неправомерными и агрессивными, и что Ф. не превысил пределы необходимой обороны.
Решение суда еще не вступило в законную силу.