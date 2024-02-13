Сотрудник «КазАвтоЖола» погиб при исполнении обязанностей.

Сотрудник компании погиб при исполнении обязанностей.
Сообщаем, что 10 февраля 2024 года, около 14 часов на 1285 км автодороги «Самара-Шымкент» произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.
В результате аварии (наезд на стоящее автотранспортное средство) при исполнении прямых обязанностей погиб главный специалист Кызылординского областного филиала АО «НК “ҚазАвтоЖол” Сыдықов Сақтапберген Бақытжанұлы.
Трагический случай произошел, когда после возобновления движения на участке села Сазды, Аральского района автодороги «Самара-Шымкент» автомобиль марки Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании. В результате столкновения он скончался на месте. Погибший являлся главным специалистом Кызылординского областного филиала и проработал в компании более 6 лет и зарекомендовал себя как честный, профессиональный сотрудник. У Сақтапберген Сыдыкова остались четверо детей и супруга.
АО «НК “КазАвтоЖол” выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую материальную поддержку.