Сотрудник «КазАвтоЖола» погиб при исполнении обязанностей.

Трагический случай произошел, когда после возобновления движения на участке села Сазды, Аральского района автодороги «Самара-Шымкент» автомобиль марки Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании. В результате столкновения он скончался на месте. Погибший являлся главным специалистом Кызылординского областного филиала и проработал в компании более 6 лет и зарекомендовал себя как честный, профессиональный сотрудник. У Сақтапберген Сыдыкова остались четверо детей и супруга.