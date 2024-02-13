В казанской школе ученица выпала из окна третьего этажа

В одной из казанских школ ученица выпала из окна третьего этажа. По предварительной информации, событие развернулось во время второго урока, когда между двумя девушками возник конфликт, якобы из-за симпатии к одному из мальчиков. Такая информация появилась в соцсетях.
Выпавшая из окна школьница, к счастью, приземлилась на сугроб, что потенциально смягчило последствия падения.
На место происшествия незамедлительно были вызваны врачи, которые оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что тело было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Абсалямова в Казани. Видео опубликовали в социальных сетях.