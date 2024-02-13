Начальник почтового отделения из Владивостока отправится в колонию за взятку

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему начальнику одного из отделений почтовой связи. Женщина признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Следствием установлено, что с января 2020 года по июль 2021 года бывший руководитель почтового отделения систематически получала взятки от руководителя коммерческой организации в общей сумме свыше 1 млн рублей за беспрепятственную отправку почтовой корреспонденции.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом с лишением права занимать должности на 2 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.