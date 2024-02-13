Глава УМВД по Екатеринбургу заявил о почти стопроцентной раскрываемости убийств

Из них более чем на 15% снизилось число краж; краж транспорта — почти на 20%; грабежей — более чем на 26%; разбойных нападений — более чем на 33%. А уровень уличной преступности в Екатеринбурге по итогам прошлого года снизился на 26%.
«В 2023 году раскрыто более 8 тысяч преступлений, в том числе более 7 тысяч преступлений общеуголовной направленности. Хочу отметить высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений. Раскрываемость убийств приближена к 100%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — практически 100%, изнасилования — 100%, разбойные нападения — 96%», — заявил Максим Метелица.
Также он остановился на теме мигрантов. По данным главы УМВД, в прошлом году на миграционный учет было поставлено более 288 тысяч иностранцев, что на 9% больше, чем в 2022 году.
«За истекший год подразделениями по вопросам миграции было выявлено более 7 тысяч фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято более 148 тысяч иностранных граждан», — отметил Метелица, добавив, что рост преступлений, совершаемых мигрантами, не допущен.
По его сведениям, количество преступлений, совершенных иностранцами, даже снизилось на 18%.
«Оперативная обстановка на территории Екатеринбурга по итогам прошедшего года характеризуется стабильно», — добавил Максим Метелица.