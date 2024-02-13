Смолинский маньяк Ческидов не смог выйти из СИЗО

«Постановление Центрального райсуда от 22 декабря 2023 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 30 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.
Сторона защиты Ческидова подавала апелляцию. Обвиняемый присутствовал на заседании по видеосвязи из челябинского СИЗО, куда его доставили после психиатрической экспертизы в Москве.
Ческидова задержали в конце июля 2023 года. Мужчина похитил девушку 14 лет назад, в 2009 году, в Челябинске возле автомобильного вокзала «Синегорье». Он угостил жертву спиртным и пригласил в гости. Она согласилась, не подозревая, чем закончится эта поездка. Женщине удалось бежать после того, как к маньяку приехала скорая помощь и забрала его на лечение.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что еще нашли в комнате жертвы смолинского маньяка, кроме той конструкции, к которой Ческидов привязывал девушку. Екатерина жила среди кучи голых кукол.