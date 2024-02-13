Смолинский маньяк Ческидов не смог выйти из СИЗО

Ческидова задержали в конце июля 2023 года. Мужчина похитил девушку 14 лет назад, в 2009 году, в Челябинске возле автомобильного вокзала «Синегорье». Он угостил жертву спиртным и пригласил в гости. Она согласилась, не подозревая, чем закончится эта поездка. Женщине удалось бежать после того, как к маньяку приехала скорая помощь и забрала его на лечение.