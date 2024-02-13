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Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Источник: © РИА Новости

Как выяснилось, 38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке.

«При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью “Fink green goldbears” и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов», — сообщает ФТС.

По данным службы, экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола — наркотического средства, запрещенного к перемещению. Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна.

«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — заключили в ФТС.