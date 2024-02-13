Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками

Как выяснилось, 38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке.
«При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью “Fink green goldbears” и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов», — сообщает ФТС.
По данным службы, экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола — наркотического средства, запрещенного к перемещению. Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна.
«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — заключили в ФТС.