Блокпосты выставили в горах в Алматы

«В связи с выпадением интенсивных осадков, на основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы, в период
Граждан просят воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
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«В связи с выпадением интенсивных осадков, на основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы, в период
Граждан просят воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.