Блокпосты выставили в горах в Алматы

«В связи с выпадением интенсивных осадков, на основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы, в период 13—14 февраля выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска выше плотины “Аюсай” на дороге “Алматы — Космостанция” и в районе лавиносбора “Эдельвейс” на дороге “ГК Шымбулак-плотина Мынжылкы”, — говорится в сообщении ведомства..