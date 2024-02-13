Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой

Поводом стало ее появление 29 января в кафе в Нижнем Новгороде в серьгах в цветах радуги. Снятое на мобильный телефон видео было размещено в ряде Telegram-каналов и вызвало общественный резонанс. После того, как девушку отпустили из-под ареста, ее адвокат Артем Никитин подал жалобу на решение суда, обосновав его тем, что сережки его подзащитной «содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики».