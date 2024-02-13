В Новосибирске изрезавшая ножом одноклассницу школьница вернулась на занятия

«Она учится заочно: лично с преподавателями не встречается и не общается, но выполняет задания по программе. Справляется с ними нормально», — цитирует директора учреждения КП-Новосибирск.
Девочка будет обучаться на дому, пока ожидает очереди в психиатрическую лечебницу: ей придется пройти курс терапии. Дата госпитализации пока не назначена.
Делает уроки, не выходя из квартиры, временно и пострадавшая девочка — учителя ходят к ней домой, чтобы проводить персональные занятия. У ребенка серьезные порезы лица, из-за которых не открывается один глаз, ей предстоит реабилитация.
Напомним, в октябре прошлого года школьница позвала свою одноклассницу на прогулку, припрятав в перчатке канцелярский нож. Когда они дошли до леса, девочка-агрессор набросилась на знакомую и нанесла ей увечья. Последней чудом удалось спастись и обратиться в полицию.