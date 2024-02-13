В Новосибирске изрезавшая ножом одноклассницу школьница вернулась на занятия

Напомним, в октябре прошлого года школьница позвала свою одноклассницу на прогулку, припрятав в перчатке канцелярский нож. Когда они дошли до леса, девочка-агрессор набросилась на знакомую и нанесла ей увечья. Последней чудом удалось спастись и обратиться в полицию.